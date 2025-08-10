أخبار اليمن : الرهوي: محمدٌ .. قدوتُنا

الرهوي: محمدٌ .. قدوتُناشارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في اللقاء التحضيري الموسع الذي أقامته أمانة العاصمة اليوم، تدشينًا لفعاليات وأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ، تحت شعار لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الفعالية التدشينية على طريق الاحتفاء بذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين القدوة والقائد والمعلم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

واعتبر الاحتفال بالمولد النبوي، من أهم وأكرم الاحتفالات التي يحتفي بها الشعب اليمني والأمة جمعاء، لافتًا إلى الحرص على التحلي بالصفات المحمدية من شجاعة وصدق وأمانة ووفاء وحميّة والسعي إلى كل ما هو خير للشعب اليمني والأمة.

وقال "علينا أن نتأسى برسول الإنسانية الذي عرفه التاريخ مجاهدًا شجاعًا كريمًا مقاتلًا كرس حياته من أجل خير الإسلام والمسلمين وإرشادهم إلى طريق الخير وكل ما فيه صالحهم في الدنيا والآخرة".

وأضاف "علينا أن ندعوا ونحث أهلنا وجيراننا وكل من نعرفه على المشاركة في الاحتفاء بذكرى المولد النبوي في الـ 12 من ربيع الأول المقبل لما يمثله من أهمية في ظل ظروف تمر بها الأمة الإسلامية من ضعف وبُعد عن الدين والقيم والتعاليم السامية التي حملها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم".

وانتقد رئيس مجلس الوزراء الاحتفالات الزائفة المضللة الدخيلة على الأمة وغير اللائقة بها كأمة تحمل أعظم الشرائع السماوية، لافتًا إلى أن الكثير من أبناء الأمة اليوم يحرصون على الاحتفاء رغم سخف وضلالة تلك الاحتفالات ويعتبرون الاحتفاء بذكرى خاتم المرسلين بدعة.

بدوره أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن الله عز وجل منً على البشرية جمعاء بمولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وبين أن ذكرى مولده نعمة عظيمة يجب أن يحتفل بها المسلمون ويحدثون عنها ويعتزون بها ويسعون لإعلاء شأنها، مشيرًا إلى أن الأمة تنحرف اليوم عن مسار نبيها وطريقه القويم وما يزال أهل اليمن منذ فجر الإسلام متمسكون بهدي رسول الله صل الله عليه وآله، وتعظيمه.

وأوضح العلامة شمس الدين، أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول الأعظم احتفالا بالقيم والأخلاق المحمدية وتعظيمًا للرسول الكريم وشريعته السمحاء، مؤكداً أن الله عز وجل عظّم نبيه ومكانته في كتابه الحكيم فكيف لا يعظّمه خلقه.

وحذر مفتي الديار اليمنية، من المنافقين الذين يسعون لاستهدف وحدة الجبهة الداخلية وصف اليمنيين لثني موقفهم العظيم والمشرف في مساندة ونصرة غزة والشعب الفلسطيني، ومواجهة أعداء الأمة الإسلامية.

وفي الفعالية، أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ووكيل أول الأمانة خالد المداني، أهمية أن يباهي اليمنيين العالم برفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفع الله ذكره.

وأوضحا أن الاحتفالات بذكرى ميلاده توقيرا وتعظيماً للنبي الكريم وتعبيراً للمحبة والولاء والارتباط الوثيق به صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

وأشار عباد والمداني إلى أهمية دور النخب والقيادات المجتمعية والمحلية بأمانة العاصمة من العلماء والخطباء والمثقفين والتربويين والوجهاء والمشايخ ومسؤولي التعبئة والعقال، في التحشيد والتعبئة والتوعية المجتمعية بأهمية ودلالات إحياء المولد النبوي.

وأفادا بأن الاحتفال العام الحالي بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام، يأتي في ظل العدوان الصهيوني، الأمريكي الذي يرتكب مجازر وحشية وجرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مرأى العالم أجمع.

وعبرا عن الاعتزاز والفخر بحكمة وشجاعة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وموقف الشعب اليمني في دعم وإسناد ونصرة أبناء غزة والشعب الفلسطيني المسلم العزيز، في زمن التخاذل والصمت العربي والإسلامي المعيب.

وشدد عباد والمداني، على رفع الجاهزية واليقظة العالية والتعامل بحزم مع من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن واليمنيين، والتصدي لكل مؤامرات الأعداء، داعين الجميع إلى جعل مناسبة المولد النبوي، فرصة لتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي وعملاء الصهاينة والأمريكان وإفشال مؤامراتهم.