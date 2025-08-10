أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد الزايدي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد الزايديبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة فـي وفــاة الشيخ محمد بن محمد الزايدي أحد كبار مشائخ خولان بني جبر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى أولاد الـفقـيــد الشيخ فيصل والشيخ علي والشيخ صادق والشيخ جبر محمد بن محمد الزايدي، وإلى الشيخ محمد بن احمد الزايدي، بمناقب الفقيد الحافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والاصلاح بين الناس وحل القضايا القبلية.

وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الزايدي وقبيلة بني جبر خولان بمحافظة صنعاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

