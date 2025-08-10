الاعلان عن نتائج الدور الثاني لاختبارات الشهادة الاساسية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم نتيجة اختبارات الدور الثاني للشهادة الأساسية للعام الدراسي 1446 للهجرة.
وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 23 ألفاً و477 طالباً وطالبة حضر منهم 23 ألفاً و467 طالباً وطالبة، ونجح في الاختبارات 19 ألفاً و989 طالباً وطالبة، ورسب ثلاثة آلاف و478 طالباً وطالبة.
وأكد إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الاعلان عن نتائج الدور الثاني لاختبارات الشهادة الاساسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.