أخبار اليمن : الاعلان عن نتائج الدور الثاني لاختبارات الشهادة الاساسية

الاعلان عن نتائج الدور الثاني لاختبارات الشهادة الاساسيةأعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم نتيجة اختبارات الدور الثاني للشهادة الأساسية للعام الدراسي 1446 للهجرة.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 23 ألفاً و477 طالباً وطالبة حضر منهم 23 ألفاً و467 طالباً وطالبة، ونجح في الاختبارات 19 ألفاً و989 طالباً وطالبة، ورسب ثلاثة آلاف و478 طالباً وطالبة.

وأكد إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

