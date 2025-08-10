أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 61430

ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 61430
ارتفعت حصيلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 61,430 شهيدًا، و 153,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ️وصل إلى مستشفيات القطاع 61 شهيدًا (منهم 2 شهداء انتشال ) و 363 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,921 شهيدًا و41,172 إصابة.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
