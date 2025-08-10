أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية ورياح شديدة

توقعات بأمطار رعدية ورياح شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافق بعضها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، عمران، حجة، البيضاء وسهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب كل من: صعدة، الجوف، صنعاء، إضافة إلى مرتفعات: لحج، أبين، شبوة، حضرموت.

ويتوقع كذلك هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز: 2.4ملم، بعدان- إب: 2.4، المحويت: 0.1ملم، وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الطينية والصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية .