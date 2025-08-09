أخبار اليمن : الأونروا: نقص حاد بمستلزمات النظافة في غزة

الأونروا: نقص حاد بمستلزمات النظافة في غزةحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن سكان قطاع غزة يواجهون نقصاً حاداً في مستلزمات النظافة الأساسية، والحصول على الصابون أصبح أمرًا شبه مستحيل.

وقالت الأونروا في بيان مقتضب عبر منصة "إكس": "إن ملايين قطع الصابون تُباع يوميًا حول العالم وتُشترى بسهولة، لكن في غزة حتى الصابون أصبح من الصعب جدًا الحصول عليه".

وأكدت أن تدفقًا منتظمًا لمستلزمات النظافة الأساسية، بما فيها الصابون والشامبو والفوط الصحية، يعد ضرورة عاجلة، مشددة على أن إيصال هذه المساعدات على نطاق واسع لمن هم بأمسّ الحاجة إليها في القطاع لا يمكن أن يتم إلا عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.

فقدان الفوط الصحية

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للسكان، يحتاج القطاع إلى أكثر من 10 ملايين فوطة صحية شهريًا، لكن الحصار الإسرائيلي المستمر الذي يقيد دخول المساعدات، جعل هذه المستلزمات سلعة نادرة الوجود، وارتفعت أسعارها إلى 5 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، في حال وُجدت أصلًا، لتصبح خارج متناول معظم العائلات.

أمراض مرتبطة بغياب النظافة

ومع تدمير أو تعطل 90% من منشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، تعيش 9 من كل 10 أسر نقصًا حادًا في المياه.

وتشير تقديرات المنظمات الإنسانية إلى أن نحو 170 ألف امرأة وفتاة يتوقع أن يعانين من التهابات وأمراض جلدية أخرى مرتبطة بالنظافة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الطبية، ما ينذر بمضاعفات صحية طويلة الأمد قد تترك آثارًا لا تمحى.

وفي 2 مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال كل المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.