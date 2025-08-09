أخبار اليمن : صنعاء.. هذه خطوط سير الباصات الجديدة

صنعاء.. هذه خطوط سير الباصات الجديدةدشّن مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومعه مدير مرور محافظة صنعاء، العميد عبدالرحمن العتاكي، اليوم، المرحلة الأولى من إعادة تنظيم خطوط السير لباصات الأجرة في عدد من مناطق المحافظة.

وخلال التدشين، أكد اللواء البراشي أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضبط حركة النقل العام، والحد من العشوائية، ومسبّبات الازدحام، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتوفير خدمات المواصلات في الشوارع الحيوية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة لاحتياجات النقل، وتهدف إلى تنظيم عمل باصات الأجرة بخطوط سير محددة لا تشكّل ضغطًا على الشوارع، لافتًا إلى جهود شرطة المرور، ومتابعة واهتمام قيادتي وزارتي الداخلية، والنقل والأشغال بهذا الجانب.

من جانبه، أوضح مدير مرور المحافظة، العميد العتاكي، أن الخطة الجديدة توفر مسارات واضحة ومنظمة تغطي عددًا من الأحياء والمناطق كمرحلة أولى، تليها مراحل أخرى، بما يُسهّل حركة التنقل، ويُعزز الانضباط، ويرفع كفاءة استخدام شبكة الطرق.

وأشار إلى أنه تم إضافة ستة خطوط سير جديدة تشمل خط حزير – قاع القيضي – قحازة، خط مستشفى 48 – أرتل – بيت بوس، خط نادي الفروسية – الكهرباء، خط شارع الأربعين – جولة الألفين – بيت الحضرمي، خط شارع الثلاثين – جولة الرعد – بيت بوس، وخط حزيز – الثلاثين – دار سلم، لافتًا إلى أن المراحل التالية ستغطي كافة مديريات المحافظة.

وذكر العميد العتاكي أن فرق المرور تقوم بتطبيع باصات الأجرة على الخطوط المحددة مجانًا، وتعمل على الرقابة الفورية لمدى التزام السائقين بالمسارات المعتمدة، داعيًا جميع المواطنين والسائقين إلى التعاون مع رجال المرور لتحقيق المصلحة العامة.