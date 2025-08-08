أخبار اليمن : الصحة العالمية: يجب وقف حصار غزة

الصحة العالمية: يجب وقف حصار غزةأطلق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، نداء عاجلا لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكانه الذين يواجهون خطر الموت جوعا بشكل يومي.

وأوضح تيدروس، في إيجاز صحفي عقده في جنيف، أنه يجب وقف الحصار فورا وتأمين كميات أكبر من المساعدات لإعادة بناء الاحتياطيات الأساسية، مبينا أن "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا خلال بحثهم اليائس عن الطعام".

وأشار إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا، وأصيب ما يقرب من 12 ألفا، منذ 27 مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز التوزيع، لافتا إلى أن سكان القطاع يعانون وصولا محدودا إلى الخدمات الأساسية، ونزوحا متكررا، وحصارا يمنع إمدادات الغذاء.

وبين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية ينتشر بشكل متسارع، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع في ارتفاع، موضحا أنه تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد خلال يوليو الماضي، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق.

ودعا تيدروس إلى حماية العاملين في المجال الصحي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 في إجلاء 7522 مريضا من غزة، بينما لا يزال أكثر من 14 ألفا و800 مريض بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، وحاثا الدول على تسريع عمليات الإجلاء الطبي بجميع الوسائل الممكنة.

وتظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 96% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي، وأن 90% من السكان لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، في حين يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص صعوبات في الوصول إلى دورات المياه.

كما تشير الإحصاءات إلى أن حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفعت إلى 197 شهيدا، بينهم 96 طفلا، بينما أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس أمس وفاة طفلين جراء سوء التغذية.