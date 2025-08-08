أخبار اليمن : 386 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

386 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةوصل 72 شهيداً و314 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان مساء اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 9824 شهيداً و40318 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61 ألفاً 330 شهيداً، و152 ألفاً و359 مصاباً.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 16 شهيدًا، وأكثر من 250 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1772 شهيداً، وأكثر من 12249 مصاباً.

وأوضحت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.