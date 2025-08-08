أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الحاج المليكي

مجيديع يعزي بوفاة الحاج المليكي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الحاج نعمان المليكي، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبر الأمين العام المساهد في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد عبدربه ومطيع الحاج نعمان المليكي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل المليكي في مديرية الشعر محافظة إب، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب.
وأشاد مجيديع، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية، وجهوده الحثيثة في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم.. مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
