أخبار اليمن : حماس: احتلال غزة سيكلّف العدو أثماناً باهظة

حماس: احتلال غزة سيكلّف العدو أثماناً باهظةاعتبرت حركة حماس أنّ إقرار الكابينت الإسرائيلي خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها، جريمة حرب جديدة، "ستبوء بالفشل الذريع".

وأكدت الحركة، في بيانٍ، أنّ ما أقرّه المجلس الوزاري الإسرائيلي من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها "يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أنّ "تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح احتلال بسيطرة، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضدّ المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافاً ضمنياً بأنّ مخططه يمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وتهديداً مباشراً لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة".

كما أضافت أنّ هذا القرار "يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أنّ توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ممّا يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة".

وحذّرت حماس، الاحتلال "من أنّ هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة، فشعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت حماس أنّ "هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأكدت مجدداً أنّه "خلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال".

لجان المقاومة: وصفة معلنة للإبادة الجماعية

من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أنّ "قرارات المجلس الأمني الإسرائيلي بشأن احتلال قطاع غزة تكشف عن الأزمة والعجز السياسي والميداني للعدو والجيش الإسرائيلي وفشله الكبير في تحقيق أي من أهدافه رغم ارتكابه جرائم الإبادة والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة".

وأضافت: "قرارات مجرم الحرب نتنياهو الهادفة لاحتلال قطاع غزة هي وصفة معلنة للإبادة الجماعية واستكمال لجرائم الحرب والاستئصال والقتل والمذابح في محاولة بائسة لفرض الاستسلام على شعبنا ومقاومته الباسلة التي مرغت أنفه بوحل الهزيمة والفشل".

وأكدت اللجان أنّ "أي قوة أو دولة أجنبية ستطئ أرض غزة ستعامل كقوة معادية واحتلال وأداة من أدوات العدو الإسرائيلي ولن يكون مصيرها سوى الهزيمة والاندحار، ونؤكد أن اليوم التالي للحرب سيقرره شعبنا عبر إرادته الشعبية"، مشيرةً إلى أنّ "العدو الإسرائيلي لن يستطيع الحصول عن أسراه لدى المقاومة إلا عبر بوابة المفاوضات وهو وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم ومصيرهم وما فشل به الجيش الإسرائيلي على مدار 22 شهراً سيفشل به مجدداً".

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت" على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة.