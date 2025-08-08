أخبار اليمن : الكيان يقر خطة لاحتلال مدينة غزة

الكيان يقر خطة لاحتلال مدينة غزةصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأفاد مكتب رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة ".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن (الكابينت) أقر المقترح الذي قدمه نتنياهو، وذلك خلال اجتماع استمر عشر ساعات.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من تأكيد نتنياهو عزمه "السيطرة" على القطاع من دون "حكمه" وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ويشن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانا شاملا على قطاع غزة المحاصر، خلف حتى الآن 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.