أخبار اليمن : ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 201

ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 201أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج، في ظل مواصلة الاحتلال تجويع القطاع،.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ارتفعت إلى 201 شهيد، بينهم 98 طفلاً.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة.