أخبار اليمن : أمطار وسيول وارتفاع الموج.. احذروا

أمطار وسيول وارتفاع الموج.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، عمران، صعدة وسهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء وغرب صنعاء والجوف، ومرتفعات لحج وأبين.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في بعدان. إب: 23.0ملم، تعز: 16.2، المحويت: 1.5، حجة: 1.4ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد بها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الطينية والصخرية وتدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الامطار وتشكل الضباب في الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.