أخبار اليمن : غزة تشهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد

غزة تشهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحادأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تصريحات صحفية: "في يوليو الماضي، شُخصت معاناة 12 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يُسجل على الإطلاق. وقد توفي 99 شخصاً على الأقل بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، وهم 64 بالغاً و35 طفلاً من بينهم 29 دون سن الخامسة".

وتفيد أحدث بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن عدد حالات دخول المستشفى بسبب سوء التغذية تضاعفت تقريباً في يونيو ويوليو، من 6 آلاف و344 إلى 11 ألفاً و877 طفلاً، علماً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى معاناة نحو 25 ألف طفل من سوء تغذية حاد في القطاع حيث تدعم المراكز الأربعة المعنية بمواجهة سوء التغذية، لكن إمدادات حليب الأطفال ومواد التغذية قليلة للغاية.

ودعا تيدروس إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات من دون انقطاع بكل الوسائل المتوفرة، أما ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقال في لقاء عن بعد: "لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كافٍ لمنع المزيد من التدهور. يجب تكثيف الإمدادات، وأن يكون هناك تنوع غذائي".

وقال مرصد عالمي للجوع إن "سيناريو للمجاعة يتكشف في قطاع غزة حيث يتفشى الجوع ويموت الأطفال لأسباب تتعلق بالجوع، في وقت يُقيَّد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن استهلاك الغذاء في أنحاء غزة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب، وتحدث عن أن 81% من الأسر تستهلك كميات قليلة جداً من الغذاء.