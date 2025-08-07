أخبار اليمن : الاحتلال يمنع دخول 6600 شاحنة إغاثية لغزة

الاحتلال يمنع دخول 6600 شاحنة إغاثية لغزةكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال نحو 6600 شاحنة إغاثية، ومواصلته إغلاق المعابر وتقويضه عمل المؤسسات الإنسانية في القطاع.

وأوضح المكتب، في بيان، أن 92 شاحنة مساعدات وتجارة دخلت إلى غزة أمس الأربعاء فقط، تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى الهادفة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب صموده، مؤكدا أن ما تم إدخاله حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة، حيث يمنع الاحتلال إدخال نحو 6600 شاحنة إغاثية، ويواصل إغلاق المعابر ويقوض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأشار إلى حاجة القطاع يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة، محملا الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية.

كما داعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، وحليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن غزة تعيش أوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما على جميع معابرها، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى سكانها، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، وإغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية، وانتشار المجاعة بشكل غير مسبوق.