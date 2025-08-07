أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة العميد محمد سعيد

الوهباني يعزي بوفاة العميد محمد سعيدبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد محمد قائد سعيد، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 68 مديرية سامع، عضو المجلس المحلي في مركز (ص)، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعث بها إلى المهندس علاء محمد قائد سعيد وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد الشخصيات الإجتماعية البارزة وأحد القيادات المؤتمرية الفاعلة الذين كان لهم نشاطاً فاعل ضمن فعاليات المؤتمر الشعبي العام وكان قيادياً متميزاً.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأشقاء الفقيد وأولاده وجميع أسرته بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".