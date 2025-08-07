أخبار اليمن : 61258 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

61258 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 61258، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152045، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 100 شهيد، و603 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار إلى 9 آلاف و752 شهيدا، و40 ألفا وأربعة مصابين.

وأشارت إلى أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 51 فلسطينيا، والإصابات 230، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات ألف و706 شهداء، وأكثر من 12 ألفا و30 مصاباً.