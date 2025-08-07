أخبار اليمن : ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 197

ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 197
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بسبب تفشّي المجاعة وسوء التغذية، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة ارتفع إلى 197 شهيداً، من بينهم 96 طفلاً،
وحذّرت الصحة الفلسطينية من خطورة تفاقم الأزمة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية مستمرة في التفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال على القطاع منذ 23 شهرا، رافقتها تأكيدات أممية ودولية بأن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية جعلت الحياة فيها شبه معدومة، وأشبه بالمستحيلة.
