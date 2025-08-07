أخبار اليمن : طقس اليمن: احذروا السيول والعواصف

طقس اليمن: احذروا السيول والعواصفتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، إب، تعز، ذمار، عمران، المحويت، غرب كل من صنعاء وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، ريمة، ومرتفعات كل من لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، سهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز: 07.2ملم، لحج- طور الباحة: 4.4، إب: 2.5، ريمة: 1.4، المحويت: 0.3 ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الطينية والصخرية وتدني الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.