أخبار اليمن : الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين

الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيينقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم.

وذكرت الأونروا في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، تعليقا على تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج، أن الأمم المتحدة ظلت تحذر منذ شهور من العواقب التي بدت تتكشف حاليا في غزة، مشيرة إلى أن اليوم، "يتضور الفلسطينيون جوعا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم".

وشددت الوكالة الأممية على أنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط"، وأكّدت ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية متصاعدة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي تجاوز العمليات العسكرية ليشمل سياسة تجويع ممنهجة. فقد أغلقت "إسرائيل" منذ مارس الماضي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعةً دخول المساعدات الإنسانية والطبية، ما أدى إلى تفشي المجاعة وبلوغ مؤشراتها مستويات "كارثية"، وفق منظمات دولية.