أخبار اليمن : بعد أزمتها مع مايا دياب.. أصالة تعلن اعتزالها

بعد أزمتها مع مايا دياب.. أصالة تعلن اعتزالهاقررت النجمة السورية أصالة نصري اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصاعد الخلاف مع اللبنانية مايا دياب في الأيام القليلة الماضية ما أشعل موجة جديدة من التفاعل والجدل.

وجاء موقف أصالة في مؤتمر صحافي عقدته بعد ختام “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في الأردن، إذ أعلنت بوضوح ما يلي: “سأعتزل السوشيال ميديا، وأتابع من خلال الهواتف الذكية الخاصة بزوجي وابنتي وابني، الآلاف يحبونني، ولكن من يريد مضايقتي يستطيع فعل ذلك، ولا أستطيع تجاوز الأمر”.

وكان الخلاف بين أصالة ودياب نشب بعد إدلاء أصالة برأيها بألبوم مايا دياب الجديد، قائلة: “مايا دياب نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو”، قبل أن تختتم المؤتمر بقولها: “خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض، أنا جايتكم بكل حب وتعبانة عن جد”.

وقد استفز كلام أصالة الفنانة اللبنانية التي ردت بعنف على هامش انطلاق مهرجان “بياف” في بيروت، حيث قالت: “أولاً، أود أن أقول لها إنها إنسانة بلا قيمة، ويا ريت (She Zip It) وتصمت.. وإذا احتاجت من يفسر لها العبارة بالعربية لأنني أشك أنها ستفهمها بالإنجليزية”.

وأضافت: “أتمنى ألا أجد نفسي مضطرة يوماً ما لعقد مؤتمر صحافي غير فني أتحدث فيه عن أصالة، شكراً”.

وذكرت معلومات صحافية بأن الخلاف بين مايا دياب وأصالة ليس بجديد، بل يعود لسنوات عندما صرّحت مايا من دون الغوص في التفاصيل، أن “أصالة إنسانة طيبة، لكنها أحياناً متسرّعة، سواء بالإيجابي أو السلبي، والموقف اللي صار بيننا كان مُحرج، وما بحب أحكي فيه، خصوصاً إنو بيننا خبز وملح”.