أخبار اليمن : إتلاف 7 آلاف شيشة إلكترونية في مطار صنعاء

إتلاف 7 آلاف شيشة إلكترونية في مطار صنعاءأتلفت الأجهزة الأمنية والجمركية وإدارة مطار صنعاء الدولي، اليوم، أكثر من سبعة آلاف شيشة إلكترونية، تم ضبطها خلال العام الماضي.

وخلال عملية الإتلاف بحضور اللجنة المكلفة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والجمركية، أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشائف، أن الهدف من ضبط وإتلاف هذا النوع من السجائر هو حماية صحة المواطنين من الأضرار التي تسببها، والتي ثبت علميًا ارتباطها بأمراض خطيرة.

وأوضح أنه سبق إتلاف كميات مماثلة من السجائر الإلكترونية قبل العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء.. مؤكدا حرص المطار على اتخاذ كافة الإجراءات لمصادرة هذه المواد الخطرة عند وصولها، وتجميعها، ومن ثم إتلافها بحضور لجنة أمنية مختصة.

من جانبه، أوضح مدير جمرك الركاب بالمطار نزار العاصمي، أن الكميات التي أُتلفت اليوم بلغت سبعة آلاف و90 شيشة إلكترونية، والتي تم ضبطها مع مسافرين قادمين من عدة دول.

وأشار إلى أن عملية الضبط تمت بجهود مشتركة من الأجهزة الأمنية والجمركية، ووفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومصلحة الجمارك، بمنع دخول هذه المواد إلى الأراضي اليمنية.