أخبار اليمن : الاحتلال يُبعد مفتي القدس عن الأقصى

الاحتلال يُبعد مفتي القدس عن الأقصىأصدرت شرطة الاحتلال، اليوم، قراراً يقضي بإبعاد مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى، لمدة 6 أشهر، على خلفية خطبة استنكر فيها سياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة.

وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني أصدر قرارا نهائيا بإبعاد المفتي عن المسجد الأقصى فور انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام.

وكانت قوات الاحتلال استدعت المفتي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وسلّمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة ثمانية أيام، قابل للتجديد.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس، قرار إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى، إجراء احتلالي تعسفي، مشيرةً إلى أن هذا يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض السيطرة على المسجد الأقصى، عبر التضييقات والانتهاكات المستمرة.

وتواصل شرطة الاحتلال استهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد، حيث اعتقلت الجمعة الماضية قاضي قضاة القدس الشيخ إياد العباسي أثناء خروجه من المسجد عقب إلقائه درسا تحدث فيه عن التجويع والإبادة في غزة.