أخبار اليمن : فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر

فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمرأعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن فتح موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2025م، وذلك بناءً على توصية علمية صادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الإغلاق البيئي التي هدفت إلى حماية مخزون الحبار وإتاحة المجال لتكاثره، حيث أظهرت الدراسات الميدانية تحسنًا ملحوظًا في البيئة البحرية واستعدادها لاستئناف نشاط الاصطياد بشكل منظم وآمن.

وأكدت الوزارة في بيان، أن فتح الموسم سيكون وفقًا لضوابط وإجراءات قانونية، داعية الصيادين إلى الالتزام بالشروط المنظمة لموسم الاصطياد وتجديد التصاريح الرسمية، وعدم تجاوز المناطق المخصصة للصيد، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وتوازن النظام البيئي.

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون كافة الجهات الرقابية في تطبيق القرار وضبط أي مخالفات قد تضر بالمصالح العامة أو تهدد البيئة البحرية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياساتها لحماية الموارد وتنمية القطاع السمكي بطريقة علمية ومستدامة.