أخبار اليمن : التجويع يفتك بغزة: 193 شهيداً بينهم 96 طفلاً

التجويع يفتك بغزة: 193 شهيداً بينهم 96 طفلاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 193 فلسطينياً بينهم 96 طفلاً.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وتابعت: "بذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيداً، من بينهم 96 طفلاً".

بدوره، قال المكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 84 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع أمس الثلاثاء، تعرضت غالبيتها للنهب بفعل الفوضى الأمنية التي تزرعها إسرائيل في حين تحتاج غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وأضاف أن 853 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 10 أيام من أصل 6 آلاف شاحنة كان ينبغي أن تدخل لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأدان استمرار جريمة التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات محملا الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي يعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بغير المسبوق في مستويات الجوع واليأس.