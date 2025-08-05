أخبار اليمن : لازاريني: الجوع هو القاتل الجديد في غزة

لازاريني: الجوع هو القاتل الجديد في غزةأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "بعد 5 أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة".

وأشار المفوض الأممي إلى أن "مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، كانت توفر الغذاء والمساعدات لنحو مليوني شخص قبل انتشار المجاعة في القطاع".

وشدد مفوض الأونروا على أنه "حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة"، وأكد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم.

ومنذ مارس الماضي تمارس "إسرائيل" سياسة تجويع ممنهج بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تغلق المعابر وترفض دخول كافة الإمدادات والمساعدات إلا بكميات شحيحة جدا، ما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.