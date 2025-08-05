أخبار اليمن : عدد من اللجان البرلمانية تواصل اجتماعاتها

عدد من اللجان البرلمانية تواصل اجتماعاتهاعقدت لجنتا الإعلام والثقافة والسياحة، والصحة العامة والسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا برئاسة مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وبحضور رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب ومقرر اللجنة خالد العنسي، والجانب الحكومي ممثلا في وزير الإعلام هاشم شرف الدين.

ناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وعدد من المختصين في الوزارة، ما تضمنه البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء من محاور عن دور وسائل الإعلام في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة وأهمية مواكبة الإعلام للمستجدات الراهنة التي تمر بها اليمن لما من شأنه تعزيز الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحملات الاعلامية المضللة من قبل الإعلام المعادي لليمن بالإضافة الى الاهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجنيد قد رحب بوزير الإعلام ونائبه.. مؤكداً على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية في كافة الجوانب، ومنها التوعية والتثقيف الصحي.

ولفت إلى خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن.. مشدداً على ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي بدورها المسؤول في فضح الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي في غزة والمنطقة، وأهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل على التنسيق وتشبيك العلاقات للمضي في مواجهة الإعلام المعادي وأبواقه والتصدي لشائعاته وأراجيفه البائسة في تزييف الوعي والحقائق.

بدوره أشار رئيس لجنة الصحة العامة إلى أهمية التوعية الصحية في مختلف الجوانب لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.

من جانبه أشار مقرر لجنة الصحة إلى أهمية الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإعلام في التصدي للحملات الإعلامية المعادية لليمن.. معربا عن الشكر والتقدير لما يبذله وزير الإعلام ونائبه وقيادات الوزارة كافة.

وثمن الدور الايجابي للوسائل الاعلامية في مجالات التوعية فيما تبثه وسائل الإعلام المختلفة واهتمامها بمواكبة المستجدات الراهنة وخاصة ما يتعلق بمواجهه وفضح الإعلام المعادي الذي يحاول تضليل الكثير من الحقائق.

من جانبه أكد وزير الإعلام أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطوير المحتوى الإعلامي بشكل عام وتبذل جهودا مضاعفة في سبيل الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية في مواجهة الإعلام المعادي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة وعبر مؤسساتها ووسائلها المختلفة تؤدي واجباتها في التصدي للحملات الشرسة والممنهجة التي تستهدف اليمن ومنها حملات التضليل والتزييف للحقائق.

كما تطرق الوزير شرف الدين إلى ما قامت به وزارة الإعلام من إجراءات وأنشطة مختلفة لتنفيذ توصيات مجلس النواب.. مؤكدا على ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطات الدستورية تكاملية.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون الإعلام بشكل عام والذي يتضمن جميع الوسائل الإعلامية والعديد من التفاصيل في فصوله ومواده التي ستشمل كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما فيها الصحافة الإلكترونية، بحيث يكون محتواها هادفا وبناءً.

وذكر وزير الإعلام أنه وبعد الانتهاء من إعداد القانون سيتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.. لافتا إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أعمال الوزارة في ظل ظروف وتداعيات العدوان والحصار.

وأكد على أهمية الالتزام بالثوابت والموجهات الإعلامية إزاء بعض المواضيع والمستجدات والأحداث الجارية على الساحتين الوطنية والفلسطينية، والعمل على تفعيل وتحديث وتطوير الخطط الإعلامية التي تم إعدادها للتعامل مع النشاط الدعائي والإرجاف لوسائل الإعلام الصهيوني وأدواته في المنطقة.

وتطرق إلى أهمية حضور الدور الإعلامي في فضح مجازر العدو الصهيوني في غزة والدعم الأمريكي المساند لإسرائيل في تجويع سكان القطاع، وكذا فضح دور الأنظمة العربية المتخاذلة مع العدو الصهيوني في مواصلة تصعيد حربه وإبراز تداعيات الأزمة العالمية التي تسبب بها مجرمو الحرب الصهاينة.

وفي ذات السياق البرلماني عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، ووكيل قطاع التنمية الاجتماعية علي الرزامي، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي وعدد من المختصين في الوزارة والجهات التابعة لها.

ناقش الاجتماع ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يخص الوزارة من المحاور المتعلقة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، إضافة إلى ما يتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية، والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وتنظيم مؤسسات ومراكز البحوث وتوجهها نحو أولويات التنمية وسوق العمل، وكذا تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر المنتجة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم برامج الاسر المنتجة وبرامج التمكين الاقتصادي، وكذا ما يتعلق بتأمين الرعاية الاجتماعية للمحتاجين العاجزين عن العمل أو ممن تعيقهم ظروفهم الصحية والاجتماعية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي كالمسنين.

وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق بإعادة برنامج المساعدات النقدية الممولة محليا والمتوقفة منذ نهاية عام 2014م لصندوق الرعاية الاجتماعية، وإعادة دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمساهمة في الاستقرار المعيشي للأسر الفقيرة.

واستمعت اللجنة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب باعتبارها تلامس هموم المواطنين وتعتبر من ضمن أولويات الوزارة وما قامت به في إطار التدخلات الانسانية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين.

وأشار إلى البرامج التي نفذتها الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة، وكذا للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية للمشردين غير المصحوبين مع أسرهم.. مبينًا الجهود التي قامت بها الوزارة في صرف المساعدات النقدية للفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية تضافر الجهود لمواجهة كافة التحديات وبما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني، وأهمية الإلتزام بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس وما تضمنه البرنامج الذي تقدمت به حكومة التغيير والبناء.

في سياق متصل عقدت لجنة التجارة والصناعة اجتماعًا لها اليوم برئاسة مقرر اللجنة محمد المقداد بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووكيلي الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، وقطاع التجارة محمد قطران، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من رؤساء المصانع والمنشآت وعدد من الوكلاء والمعنيين في الوزارة.

ناقشت اللجنة مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء والمتعثر منها وأسباب التعثر، وكذا ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي فيما يخص الوزارة وفقاً للأهداف والمهام والاختصاصات المنوطة بها، إضافة إلى ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني على المنشآت الصناعية والمعالجات اللازمة لإعادة التشغيل.

وتطرق النقاش إلى ما تم إنجازه لإعادة تشغيل وتأهيل مصنع الغزل والنسيج في ضوء القرض الممنوح للمؤسسة العامة للغزل والنسيج.

وأكدت اللجنة على ضرورة موافاتها بردود خطية لدراستها وتقديم تقرير للمجلس بشأن ذلك.. معبرة عن الشكر لممثلي الجانب الحكومي على ما قدموه من ردود وإيضاحات حول المواضيع التي تم نقاشها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بدراسة تلك الردود والتقارير والتي تعكس مستوى أداء وإنجاز الجهات المعنية ومستوى التزامها بتنفيذ توصيات المجلس وتنفيذ البرنامج الحكومي.

إلى ذلك عقدت لجنة السلطة المحلية اجتماعًا لها اليوم، برئاسة حامد راجح، وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، ووكيل الوزارة منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الوزارة.

ناقشت اللجنة مستوى إنجاز الوزارة ما يخصها من البرنامج العام للحكومة، وتوصيات المجلس، وأقرت موافاتها بما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه واسباب ذلك، وكذا موافاتها بالردود على الاستفسارات والملاحظات التي أكد عليها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

وفي سياق متصل عقدت لجنة الشؤون المالية اجتماعًا لها مساء اليوم، برئاسة رئيس اللجنة أحمد النويرة، وبحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري وعدد من المختصين بوزارتي المالية والاقتصاد، لمتابعة التوصيات الاقتصادية والمالية، ومراجعة ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية.

وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى الإيضاحات المقدمة من الجانب الحكومي حول عدد من الجوانب المتعلقة بتعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية والحفاظ على رأس المال الوطني والسياسات المتعلقة بتوطين المنتج الوطني وحمايته أمام المنتج الأجنبي وأهمية تقديم الحسابات الختامية وتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي جبايات أو رسوم غير قانونية.

وأقرت اللجنة استكمال استعراض ومناقشة كافة تلك الردود ووضع الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيقدم للمجلس.