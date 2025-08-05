أخبار اليمن : ناطق الحكومة: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية راسخ

ناطق الحكومة: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية راسخأكد ناطق حكومة التغيير والبناء وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية راسخٌ ثابتٌ كالجبال، رسمياً وشعبياً.

وأضاف ناطق الحكومة أن اليمن بشعبه العزيز وقيادته الحكيمة، سيبقى مدافعاً عن غزة وأهلها، فالموقف اليمني ليس عابراً، بل التزاماً راسخاً تجسده مواقف الملايين من أبناء شعبنا، المتوافقة والمتطابقة مع مواقف القيادة الثابتة، والمترجمة ماديا ومعنويا بمظاهر كثيرة وبعمليات كبيرة تنفذها القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضد العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي.

وشدد على أن اليمنَ لا يُقرّ ولا يقبلُ، ولن يقبلَ أبداً، بالوجود الإسرائيلي الغاصب في فلسطين أو أي أرضٍ عربية، ولا بصَفقات العار والخيانة التي تُسوّق تحت مسمّيات زائفةٍ لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير شرف الدين بحسب وكالة سبأ، إلى إن كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لن يكون إلا عاراً على جبين كل من يقبل به أو يمد له يداً، وهو الكيان ذاته الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، ويعتدي على مقدسات الأمة، ويقوم بتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض من أهلها، وينفذ مخططاً شريراً لاستباحة الأمة العربية والإسلامية.

واستطرد قائلاً: "نرفض جملةً وتفصيلاً أيَّ تصريحٍ أو موقفٍ - من داخل اليمن أو خارجه - يُحاول تشويهَ هذا الثبات أو يقدّم روايةً مغلوطةً تخالفُ الإجماع الشعبي. وندين أيَّ محاولةٍ لفصل اليمن عن موقفه المبدئي الإيماني والأخلاقي والإنساني مع فلسطين".

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية قضيةٌ مقدسةٌ تجمع اليمنيين كافةً، ولا مساومة فيها ولا تراجع، متابعاً "وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، سنواصل دعمَنا المتواصل لإخواننا في غزة بكل الوسائل المشروعة، حتى يتوقف العدوان عليهم ويفك الحصار عنهم، بإذن الله سبحانه وتعالى".

