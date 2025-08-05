أخبار اليمن : 188 شهيداً جراء التجويع في غزة

188 شهيداً جراء التجويع في غزةسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، 8 وفيات جديدة، جراء التجويع وسوء التغذية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الوفيات طفل إضافة إلى سبعة بالغين، ما رفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 188، من بينهم 94 طفلاً.

وحذّرت الوزارة من خطوة استمرار التجويع على الواقع الصحي في القطاع، في ظل عدم إدخال المساعدات والغذاء.

وتترافق زيادة الوفيات مع تسجيل أمراض جديدة لدى سكان القطاع. وحذّرت الصحة الفلسطينية من تصاعد خطير في إصابات الشلل الرخو الحاد ومتلازمة غيلان باريه النادرة لدى الأطفال نتيجة التهابات غير نمطية وتفاقم سوء التغذية الحاد.

ولفتت إلى أن الفحوصات الطبية كشفت وجود فيروسات معوية غير شلل الأطفال، "ما يؤكد أن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار أمراض معدية خارج السيطرة".

وأشارت إلى وفاة طفلين لم يتجاوزا سن الـ15 بعد فشل محاولات إنقاذهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم بتأثير الحصار.

إلى ذلك، ذكر المستشار الإعلامي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أن سلطات الاحتلال تسمح فقط بدخول 40 شاحنة محمّلة بمواد غذائية، في حين أن الحاجة الفعلية تتمثل في إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً عبر طرقات آمنة، مع تعزيز جهود "أونروا" في توزيع المساعدات، وفتح المعابر، والسماح بعبور هذه المساعدات إلى كل مناطق القطاع بكميات كافية وبلا انقطاع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد قالت، أمس الاثنين، إن نحو 28 طفلاً يُستشهدون يومياً في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع المستمرين منذ أكثر من 660 يوماً.

وقالت المنظمة الأممية، إن "الأطفال في غزة يواجهون الموت بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية، ويُقتل 28 طفلاً يومياً، أي بحجم صف دراسي".