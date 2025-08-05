أخبار اليمن : 87 شهيداً و644 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة

87 شهيداً و644 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 87 شهيداً و644 مصاباً، في حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن 8 من الشهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.
وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61,020 شهيداً و150,671 مصاباً.
ومنذ 18 مارس 2025، سُجل 9,519 شهيداً و38,630 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي.
وأفاد البيان بأن من بين الشهداء خلال 24 ساعة الماضية، 52 شخصاً قضوا أثناء انتظارهم المساعدات، فيما أُصيب 352 آخرون، ما يرفع عدد ضحايا المساعدات إلى 1,568 شهيداً وأكثر من 11,230 جريحاً.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية، في 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها، في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
