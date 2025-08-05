أخبار اليمن : صنعاء تجدد استهداف مطار اللد في يافا المحتلة

صنعاء تجدد استهداف مطار اللد في يافا المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف مطار اللد في يافا المحتلة، رداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، ورداً على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢".
وذكر البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأكد أن الشعب اليمني بتاريخه المجيد وثقافته الإيمانية ومبادئه الأصيلة وقيمه الراسخة مستمر في موقفه الإيماني الجهادي نصرة للشعب الفلسطيني، ولا يخشى التهديدات مهما تكررت ولا يهاب التداعيات مهما تعاظمت، وسينجح بعون الله في تجاوز كل التحديات.
وأشار البيان إلى استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.
