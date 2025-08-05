أخبار اليمن : أمطار ورياح شديدة خلال الساعات المقبلة

أمطار ورياح شديدة خلال الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات: لحج وأبين وشبوة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، مأرب، الحديدة، حضرموت، المهرة وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 14ملم، المحويت:6.6، ريمة: 4.1، ذمار: 3.6، الحديدة: 3.5، البيضاء: 2.4، شبوة: 2.3ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، الجوف، مأرب، صنعاء، تعز، أبين، لحج، عدن، حضرموت، المهرة، وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الطينية والصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.