أخبار اليمن : الدفاع المدني بغزة: 60% من مركباتنا توقفت عن العمل

الدفاع المدني بغزة: 60% من مركباتنا توقفت عن العمل
أعلن الدفاع المدني في غزة، عن توقف 60% من مركباته عن العمل في محافظات القطاع كافة؛ لعدم توفر كميات الوقود الكافية والقطع اللازمة للصيانة.
وأوضح الدفاع المدني في بيان اليوم، أن ما تم توفيره من وقود من بعض المؤسسات التي تعنى بالدور الإنساني والإغاثي، هو كميات قليلة بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الطواقم الآن تقوم بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، ما يضع القطاع أمام كارثة إنسانية كبيرة.
وكان الدفاع المدني قد حذر نهاية يوليو الماضي من توقف كامل لمركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية في محافظات قطاع غزة، مع مؤشر نفاد كمية الوقود الضئيلة المتوفرة لمهماته.
يأتي ذلك، في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنع إدخال الوقود والإمدادات الطبية والإنسانية.
