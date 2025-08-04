أخبار اليمن : تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار قد يطيل عمرك

تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار قد يطيل عمركتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم؛ حيث إنها تساعد في مد الأشخاص بالطاقة التي يحتاجون إليها طوال اليوم.

ووفقاً لمؤسسة «يو سي ديفيس هيلث» الأميركية، فقد ثبت أن تناول وجبة الإفطار بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

كما توجد أدلة على أن تناول وجبة إفطار صحية يساعد في وظائف المخ، وخصوصاً الذاكرة والتركيز.

إلا أن هناك طعاماً بعينه يمكن أن يساعد في إطالة العمر إذا تم تناوله في وجبة الإفطار، وفقاً لما أكده خبيران صحِّيان لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية. وهذا الطعام هو الشوفان.

ووفقاً للدكتور مايك سيفيلا، طبيب الأسرة في «مركز سالم للرعاية الأسرية» في سالم بولاية أوهايو، فإنه شارك في دراسة من نحو 10 سنوات، كشفت عن انخفاض في الوفيات المبكرة بين أولئك الذين تناولوا الشوفان بانتظام في وجبة الإفطار.

وقال سيفيلا أيضاً إن دراسات أخرى حول التأثيرات الصحية لدقيق الشوفان تظهر أنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الكولسترول، وتحسين مستويات السكر في الدم، مما قد يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب والسكري.

واتفقت بريتاني كينغري، اختصاصية التغذية المسجلة، ومديرة قسم التغذية في «CoreLife Novant Health» في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، مع رأي سيفيلا، مشيرة إلى أن دقيق الشوفان هو مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان.

وأضافت: «يحتوي دقيق الشوفان على بيتا غلوكان، وهو شكل من أشكال الألياف القابلة للذوبان التي تذوب في الماء، وتتحول إلى مادة سميكة تشبه الهلام في أمعائك».

وتابعت: «سيساعد هذا في إبطاء عملية الهضم، وزيادة نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والمساعدة في تقليل استجابة غلوكوز الدم».

وأكدت كينغري أيضاً أن دقيق الشوفان يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن المتعددة، مثل الحديد والزنك والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين «ب». وأضافت: «كل هذه الفوائد تشير إلى أهمية هذا الطعام في تعزيز الصحة وإطالة العمر».

ومن جهته، ذكر موقع «هيلث ريبورتر» أن تناول الشوفان في وجبة الإفطار قد يعزز جهاز المناعة؛ لأنه يحتوي على معادن تقوي خلايا الدم البيضاء، وهو نوع من الخلايا التي تقاوم المرض والعدوى.

وهناك بعض الأفكار لتناول الشوفان في الفطور. فيمكن إضافة بذور الكتان المطحونة والفاكهة والمكسرات أو وزبدة اللوز ومسحوق القرفة إليه.*وكالات

