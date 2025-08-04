أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح هراش

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح هراشبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح مفتاح هراش، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى اللواء الركن معمر صالح هراش مدير أمن أمانة العاصمة، وإلى الشيخ مفتاح صالح هراش، والشيخ عامر صالح هراش، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة، وأحد كبار مشائخ محافظة عمران الذين أسهموا في الخير وحل قضايا المجتمع.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل هراش كافة بمديرية خارف محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".