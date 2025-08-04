أخبار اليمن : نزول ميداني لتقييم أداء رؤساء وقضاة المحاكم في المحافظات

نزول ميداني لتقييم أداء رؤساء وقضاة المحاكم في المحافظاتعُقد اليوم في صنعاء اجتماعٌ لمجلس هيئة التفتيش القضائي، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي الدكتور مروان المحاقري.

وأقرّ الاجتماع، الذي حضره رؤساء الدوائر في الهيئة، تنفيذ نزولٍ ميداني للجان التفتيش إلى مختلف المحافظات، لتقييم أداء رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية، وأعضائها، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية.

وأكد المجتمعون، أن النزول الميداني، يأتي في إطار التفتيش المفاجئ ويشمل جميع جوانب العمل القضائي وفي مقدمة ذلك التزام القضاة بتنفيذ تعميم الهيئة بشأن حصر القضايا المتعثرة والمتأخرة، وجدولتها ضمن جلسات المحاكم، وفقًا لما نص عليه التعميم وأهدافه.

وأشاروا إلى أن النزول الميداني ومخرجاته ستُبنى عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء من خلال التكريم للمجتهدين أو التأنيب بحق المقصرين.

وأكد رئيس هيئة التفتيش أن النزول الميداني إلى جميع محاكم الجمهورية، يأتي ضمن خطة شاملة لتقويم وتقييم الأداء القضائي، انطلاقًا من مسؤولية الهيئة في متابعة سير العدالة وضمان فاعلية أجهزة القضاء.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعدّ ترجمة لسياسة الهيئة في متابعة القضايا المتعثرة والمتأخرة، والعمل على جدولتها ضمن جلسات منتظمة، بما يكفل حماية حقوق المتقاضين ويُسهم في تقليص فترات التأخير، وسرعة الفصل القضائي.

وشدّد الدكتور المحاقري، على أن الهيئة تنظر إلى عملية التفتيش بوصفها أداة للتقويم والإصلاح والتطوير، قبل أن تكون مجرد إجراء رقابي.

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للرقابة والتقويم والتدريب، بما يسهم في الارتقاء بالأداء القضائي، ويعكس توجهات القيادة الثورية والسياسية ومجلس القضاء الأعلى، نحو قضاء كفؤ، نزيه، وعادل.

