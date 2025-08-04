أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة إلى 180

ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة إلى 180أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة، جميعهم من البالغين، بسبب حرب التجويع وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم :"يرتفع بذلك عدد ضحايا التجويع إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً".

وحذّرت من ارتفاع خطير في حالات الشلل الحاد ومتلازمة غيلان باريه بين الأطفال في قطاع غزة نتيجة الإصابات غير العادية وتفاقم سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود فيروسات معوية بخلاف شلل الأطفال، مؤكدة وجود بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بشكل غير مكافح، إذ توفّي طفلان دون سن الخامسة عشرة بعد فشل محاولات إنقاذهما بسبب عدم توفر العلاج اللازم بسبب الحصار.

كما حذّرت الصحة الفلسطينية من استمرار هذا الوضع البيئي وعدم توفر العلاجات اللازمة، مما يهدد بانتشار المرض على نطاق واسع داخل قطاع غزة.

ودعت جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لتوفير الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، والوقف الفوري للحصار لوقف الوضع الصحي والبيئي المتدهور في قطاع غزة. قائلة "هذه ليست مجرد وفيات... إنهم تحذير من كارثة معدية حقيقية محتملة".