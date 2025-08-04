أخبار اليمن : 60933 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

60933 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 60933، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 150027، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 94 شهيدا، و439 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9440 شهيدا، و37986 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 29 فلسطينيا، والإصابات 300، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1516، والإصابات إلى 10067.

