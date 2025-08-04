أخبار اليمن : استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول

استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافق بعضها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وسهل تهامة.
ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، صنعاء، الجوف، مأرب والبيضاء.
ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في حجة: 3ملم، المحويت: 2.5، إب: 1.2، السدة- إب: 0.6، تعز: 0.6ملم.
وهطلت أمطار متفرقة على مناطق عديدة من الصحارى والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الطينية والصخرية في الطرقات الجبلية.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.
