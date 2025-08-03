أخبار اليمن : عضو اللجنة العامة للمؤتمر القاضي الحجري يُكذِّب تصريحًا مزيفًا نُسب إليه

عضو اللجنة العامة للمؤتمر القاضي الحجري يُكذِّب تصريحًا مزيفًا نُسب إليهكذّب القاضي أحمد عبدالله الحجري، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، جملةً وتفصيلًا ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح مزيف نُسب إليه، يزعم دعوته الناس إلى الخروج إلى ميدان السبعين للاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر.

وقال عضو اللجنة العامة، في تصريح لـ"دوت الخليج": إن ما نُشر باسمه كذبٌ وافتراءٌ محض، وتزييفٌ فاضح لا أساس له من الصحة، وقد قامت بنشره أبواق مأجورة تهدف إلى إقلاق السكينة العامة، وإثارة الفتنة والانقسام داخل المجتمع، وتنفيذ مخططات الأعداء الذين يستهدفون اليمن وشعبه ومكوناته السياسية.

وأكد القاضي الحجري أنه لا يمتلك أي صفحة شخصية باسمه على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربًا من نشر ذلك الكلام المزيف باسمه، بزعم أنه نُشر على موقع "دوت الخليج" الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام، وهو ما لم يصرح به ولم ينشره الموقع،و بإمكان أي شخص التأكد من عدم وجود هذا التصريح، مؤكدًا أنه محض كذب واختلاق لا أساس له.

ودعا عضو اللجنة العامة قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني، إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والتضليل المتعمد الذي يُبث من قِبل من يسعون إلى ضرب الجبهة الداخلية، وتحقيق أجندات تخدم أعداء اليمن.

وقد استهجنت هيئة تحرير موقع "دوت الخليج"، الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام، الزج باسم الموقع في تصريح مزيف نُسب إلى القاضي أحمد عبدالله الحجري، مؤكدةً أنها لم تنشر أي تصريح لأي من قيادات المؤتمر،ودعت كل من يرغب في التحقق إلى زيارة الموقع الرسمي والتأكد من كذب ما نُشر.

وأشارت الهيئة إلى أن من زج باسم الموقع في هذا التصريح الكاذب إنما يهدف إلى ممارسة التضليل والكذب على الرأي العام، خدمةً لأهداف وأجندات خبيثة يسعى إليها أصحاب النفوس المريضة ومن يخدمون الأجندات الخارجية.

