أخبار اليمن : القسام تقدم مقترحاً إنسانياً بشأن الأسرى

القسام تقدم مقترحاً إنسانياً بشأن الأسرىقدمت كتائب القسام، مقترحاً إنسانياً بشأن التعامل مع أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها، بشرط فتح ممرات إنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لكافة مناطق قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة عبر قناته بمنصة "تيلغرام": "كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلبٍ للصليب الأحمر بإدخال أطعمةٍ وأدويةٍ لأسرى العدو".

وأضاف: "نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى".

وشدد على أنّ "كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتيازٍ خاص في ظل جريمة التجويع والحصار".

وكانت كتائب القسام قد بثت مشاهد مصورة السبت، لأسير جندي إسرائيلي لديها تظهر عليه علامات التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الجندي الذي يدعى أفيتار ديفيد: "نتنياهو تخلى عني (..)، وأحفر قبري بيدي وجسدي يضعف كل يوم، وأشعر أنني في طريقي إلى الموت". ولفت إلى أنه "لم يأكل منذ أيام متتالية"، جراء المجاعة المتزايدة التي يتعرض لها قطاع غزة.