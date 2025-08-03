أخبار اليمن : صنعاء تقصف يافا وعسقلان وميناء حيفا

صنعاء تقصف يافا وعسقلان وميناء حيفاأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان، وميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العمليات بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت عمليتان منها هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.

وأكدت القوات المسلحة أن اليمن بشعبه الوفي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد، وبالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه، لن يتخلى عن واجباته الدينية، والأخلاقية، والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى، وتجاه إخواننا في غزة، وهم يتعرضون للقتل والتجويع بالعدوان والحصار.

كما أكدت أن الصمت على حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة عار وخزي سيظل يلاحق هذه الأمة طوال تاريخها، وستكون عواقبه وخيمة على كل الشعوب، وكل البلدان، عاجلا أو آجلا.. مشيرة إلى أن اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.