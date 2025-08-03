أخبار اليمن : 6 وفيات جديدة بسبب المجاعة في غزة

6 وفيات جديدة بسبب المجاعة في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية اللذين يضربان القطاع، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة للشهر الـ22 على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ الحالات الست التي وُثِّقَت تعود لأشخاص بالغين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 175 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً.

وحذّرت الصحة الفلسطينية من التداعيات المترتّبة عن استمرار التجويع والمجاعة في غزة، في ضوء استمرار حرب الإبادة وإغلاق المعابر الحدودية وحالة الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ الثاني من مارس الماضي.

الأطفال يتساقطون

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أول أمس الجمعة، أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، في إحاطة إعلامية عن رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن “أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم”.

وأضاف “نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.

نصف مليون في مجاعة

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة -وعددهم نحو مليوني شخص- ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وامرأة سوء التغذية الحاد.

ومنذ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما ساهم في تفشي المجاعة وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال والنساء بشكل خاص.