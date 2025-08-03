أخبار اليمن : مجلس النواب يرفع جلسات اعماله

مجلس النواب يرفع جلسات اعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية من دور الانعقاد السنوي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقريراً موجزًا عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ 20.
إلى ذلك استكمل أعضاء المجلس نقاشاتهم حول جملة من القضايا الهامة، حاثين اللجان البرلمانية الدائمة على سرعة إنجاز ما لديها من أعمال ومهام، خاصة ما يتعلق بمتابعة مدى تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس وتقييم مستوى الإنجاز لما تضمنه البرنامج العام الذي تقدمت به الحكومة.
وأقر المجلس رفع جلساته لحين انتهاء اللجان البرلمانية الدائمة من إنجاز المهام المناطة بعملها عن مستوى تقييم إنجاز الجهات الحكومية لما تضمنه برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس وتقديم تقاريرها بشأن ذلك ليتسنى للمجلس مناقشته.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.
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