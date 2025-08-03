أخبار اليمن : 985 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

985 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةوصل 119 شهيداً و866 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان مساء اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 9350 شهيداً و37547 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 60 ألفاً 839 شهيداً، و149 ألفاً و588 مصاباً.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 65 شهيدًا، وأكثر من 511 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1487 شهيداً، وأكثر من 10578 مصاباً.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.