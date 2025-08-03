أخبار اليمن : انطلاق حملة تشجير في شوارع ومداخل صنعاء

انطلاق حملة تشجير في شوارع ومداخل صنعاءدشن محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، اليوم، حملة تشجير الجزر الوسطية في الشوارع، بتمويل من صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ضمن خطة الصندوق للعام 2025م.

وفي التدشين في مديرية صنعاء الجديدة، أكد محافظ صنعاء أهمية استغلال موسم الأمطار في التوسع في زراعة الأشجار المثمرة والمتنوعة، وزيادة الغطاء النباتي في مركز المحافظة والمديريات.

وأشار إلى أن تشجير الجزر الوسطية والمساحات المناسبة للزراعة يمثل أبرز صور الشراكة بين المجتمع وصندوق النظافة والتحسين.

وحث الجميع على الاهتمام بالتشجير، ومشاركة المبادرات المجتمعية في غرس الأشجار المثمرة في مختلف الشوارع، والحفاظ عليها، بما يخلق بيئة نظيفة ويعزز المظهر الجمالي في كل شوارع المحافظة.

من جانبه أكد وكيل أول المحافظة حميد عاصم أهمية استغلال موسم الأمطار بزيادة المسطحات الخضراء بمختلف المديريات.. داعيا كافة المكاتب والمؤسسات وأفراد المجتمع للمشاركة والتفاعل في غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والحفاظ عليها.

بدوره أوضح المدير التنفيذي للصندوق المهندس سامي الترابي أن الحملة تشمل زراعة خمسة آلاف و425 من الأشجار المتنوعة، بدل الفاقد في الجزر الوسطية ومداخل المدن، منها ألفين و835 أشجار مثمرة ومتنوعة تشمل" دنيا - أفوكادو - لوز - بشملة - خروب وتين"، وألف و500 شجرة متنوعة سياجات، وألف و90 زهور وزينة.

وأشار إلى أهمية تشجير مداخل وشوارع المحافظة بما يسهم في إظهار المحافظة بمظهر لائق وجمالي، وزيادة المساحات الخضراء.

حضر التدشين مسؤول قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة عزيز الرجالي، ونائب مدير الصندوق محمد الدولة، ومدير صندوق النظافة في مديرية صنعاء الجديدة عصام صادق.