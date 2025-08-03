أخبار اليمن : تحذير للمواطنين من التواجد بممرات السيول

تحذير للمواطنين من التواجد بممرات السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على أجزاء من محافظات إب، تعز، ذمار، الضالع، لحج، ريمة، حجة، المحويت وعمران.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صعدة، صنعاء، أبين، شبوة، البيضاء، حضرموت وسهل تهامة.

ويتوقع هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في حجة: 25ملم، المحويت: 5.1، تعز: 1.4، عمران: 1.2، إب: 1ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانهيارات الطينية والصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

المركز حذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

