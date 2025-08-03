أخبار اليمن : أسبوع طبي مجاني لمرضى القلب في صنعاء

أسبوع طبي مجاني لمرضى القلب في صنعاءدشن وكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور نجيب القباطي، اليوم، الأسبوع الخيري لخدمة مرضى القلب بالمستشفى الاستشاري بأمانة العاصمة، بمناسبة افتتاح مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية والطرفية.

واستمع وكيل الوزارة ومعه مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني، والأمين العام المساعد للمجلس الطبي الدكتور أمين الجنيد، من القائمين على المستشفى إلى شرح عن الأسبوع الخيري الذي يقدم خدمات مجانية في المعاينة وأدوية القلب والإيكو وتخطيط القلب وجهد القلب، وتخفيضات في القسطرة التشخيصية والعلاجية وجميع عمليات القلب المفتوح غير شاملة المستلزمات.

وفي التدشين أكد وكيل وزارة الصحة أهمية إقامة مثل هذه المبادرات الخيرية للتخفيف من معاناة المرضى سيما في ظل الظروف التي يعيشها الوطن نتيجة تداعيات العدوان.

وأشار إلى التطورات في القطاع الصحي من خلال افتتاح مراكز متخصصة في كثير من الأمراض، مؤكداً وجود كوادر يمنية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضها العدوان والقيام بالخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية.

ولفت الدكتور القباطي إلى حرص وزارة الصحة والبيئة على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي خاصة ما يتعلق بأمراض القلب.. مشيرا إلى أن التنافس في تقديم الخدمات الطبية سيسهم في الارتقاء بها وتجويدها.

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي وتخفيف معاناة المرضى، داعياً المستشفيات والمراكز التشخيصية والطبية إلى تنفيذ مثل هذه المبادرات الخيرية التي تقدم خدمات للمجتمع والأسر الأشد فقراً.

وحث القطاع الخاص والحكومي على التنافس في تنفيذ مثل هذه المبادرات في إطار البر والإحسان خاصة مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

بدوره استعرض مدير مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية والطرفية بالمستشفى الاستشاري الدكتور علي سيف، برنامج الأسبوع الخيري وما يتضمنه من خدمات مجانية وتخفيضات.

وكان وكيل وزارة الصحة والبيئة ومدير مكتب الصحة، اطلعا على التجهيزات بمركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى.