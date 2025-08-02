أخبار اليمن : لازاريني يحذّر من الجوع في غزة

لازاريني يحذّر من الجوع في غزةأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن المجاعة التي يشهدها قطاع غزة؛ نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بمنظومة أخرى ذات دوافع سياسية.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر.

وشدد على أن تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في القطاع.

وأكد أن المجاعة التي صنعها الإنسان بغزة نتيجة محاولات متعمدة لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية، بمنظومة الأمم المتحدة.

وحمّل لازاريني مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية، مسؤولية ما يقرب من 1400 حالة وفاة بين الفلسطينيين بغزة بسبب التجويع.

واختتم المفوض العام لوكالة الأونروا بالقول: إنه لا وقت لإضاعته بعد الآن، يجب اتخاذ قرار سياسي بفتح معابر غزة دون قيد أو شرط.

وكانت الأونروا قد أكدت في بيان يوم أمس، أن لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول"، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية بدلا من إسقاطها جوا.